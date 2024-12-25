Şam Emevi Camisi'nin halısının değiştirilmesi çağrısına Fatma Şahin'den açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir sosyal medya kullanıcısının çağrısına yanıt vererek Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek istediklerini açıkladı.

Abone ol

HTŞ'nin yönetimini devraldığı Suriye'de 'Emevi Camisi' ana gündemlerden biri olmaya devam ediyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı, Emevi Camii’nin halılarını değiştirse" çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yanıt geldi.

Şahin paylaşımında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.