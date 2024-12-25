BIST 9.858
DOLAR 35,20
EURO 36,65
ALTIN 2.967,72
HABER /  GÜNCEL

Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı

Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı

Suriye'nin yeni yönetimi ile İran arasındaki gerilim artmaya başladı. Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İran'ı kaos yaymaya çalışmakla suçladı ve uyarıda bulundu. 

Abone ol

Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından İran​ ile yeni hükümet arasında gerilim arttı. Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden İran'a hem suçlamada hem de uyarıda bulundu. Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı. 

Şeybani'nin X'te yayımladığı paylaşımda, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN, SURİYE UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Öte yandan İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasındaki uçuşlarla ilgili olarak bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.

Purferzane, “Bir ülkeye uçmak için, varış ülkesinin giriş izni vermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'ye uçuşlar 22 Ocak'a ve yılbaşı tatili sonrasına kadar gerçekleşmeyecek ancak Lübnan'a yönelik herhangi bir uçuş yasağı bulunmuyor” ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası
Şam Emevi Camisi'nin halısının değiştirilmesi çağrısına Fatma Şahin'den açıklama
Şam Emevi Camisi'nin halısının değiştirilmesi çağrısına Fatma Şahin'den açıklama
ASELSAN, toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Hüseyin Yayman'dan DEM Parti'ye yanıt: PKK'nın gazeteciliğini yapanların...
Hüseyin Yayman'dan DEM Parti'ye yanıt: PKK'nın gazeteciliğini yapanların...
Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay! Pankreas ve tümör tedavisinde modern ve etkili yöntemler
Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay! Pankreas ve tümör tedavisinde modern ve etkili yöntemler
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi
Mehmet Şimşek: Türk Lirası'na güven artıyor
Mehmet Şimşek: Türk Lirası'na güven artıyor
Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü
Azerbaycan Hava Yollarına ait uçak Kazakistan'da düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda...
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Balıkesir'de feci kaza! Okul servisi ile tır çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır