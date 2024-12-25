Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı

Suriye'nin yeni yönetimi ile İran arasındaki gerilim artmaya başladı. Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İran'ı kaos yaymaya çalışmakla suçladı ve uyarıda bulundu.

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Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından İran​ ile yeni hükümet arasında gerilim arttı. Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden İran'a hem suçlamada hem de uyarıda bulundu. Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymakla suçladı.

Şeybani'nin X'te yayımladığı paylaşımda, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İRAN, SURİYE UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

Öte yandan İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasındaki uçuşlarla ilgili olarak bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.

Purferzane, “Bir ülkeye uçmak için, varış ülkesinin giriş izni vermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'ye uçuşlar 22 Ocak'a ve yılbaşı tatili sonrasına kadar gerçekleşmeyecek ancak Lübnan'a yönelik herhangi bir uçuş yasağı bulunmuyor” ifadesini kullanmıştı.