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Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

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Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu.

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