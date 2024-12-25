Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.Abone ol
Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu.