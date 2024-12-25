CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı: Gündem asgari ücret

CHP MYK, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili yol haritasını belirlemek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı, CHP Genel Merkezi’nde saat 11.00’de başladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti konusunu değerlendirmek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de başlayan toplantı, asgari ücretin açıklanmasının ardından partinin bu konuda atacağı adımları ve izlenecek yol haritasını belirlemeyi hedefliyor.

Genel Başkan Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, MYK üyelerini asgari ücretle ilgili gelişmeleri ele almak için olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıda, parti politikalarının netleştirilmesi ve bu süreçte atılacak adımların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.