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Prof. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti

Prof. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarına tepki yağdı. Erbaş'ın 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Türkiye'nin gündemi dün açıklanan asgari ücret zammı oldu. Yüzde 30'luk zam en çok konuşulan konu olurken, bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu, tepki çekti.

'Kuru fasulye de protein et de protein'

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösteren Prof. Dr. Oytun Erbaş, unları söyledi:

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler. sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."

Prof. Dr. Oytun Erbaş kimdir?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olldu. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleri. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermekte. Prof. Dr. Erbaş, korona döneminde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti.

Daha önceki açıklamaları da büyük tepki çekmişti

'Koronavirüs Türkleri teyet geçecek' ve 'tuzlu ayran otizm yapıyor' gibi açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katıldığı bir programda söylediği sözler yine gündem olmuştu. Prof. Dr. Erbaş, 'Hayatım boyunca hiç kitap okumadım' itirafında bulunurken, Erbaş'ın bu açıklamasına ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den sosyal medya üzerinden 'o kadar belli ki' yorumu gelmişti.

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