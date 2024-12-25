JPMorgan’dan TCMB tahmini: Faiz indirimine 150 baz puan ile başlar

JPMorgan, TCMB’nin yarınki toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Kurum, 2025 sonunda faizlerin yüzde 30’a inebileceğini, ancak enflasyon risklerinin devam ettiğini vurguladı.

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Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanmış durumda. JPMorgan, TCMB’nin kademeli faiz indirim sürecine başlayarak yarın yapılacak toplantıda politika faizini 150 baz puan indirip yüzde 48,5’ten düşüreceğini öngörüyor.

İLK ÇEYREK İÇİN İNDİRİM BEKLENTİSİ

JPMorgan, TCMB’nin 2025’in ilk çeyreğinde her biri 150 baz puan olmak üzere üç faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Kurum, nisan ayından itibaren ise her PPK toplantısında 200 baz puanlık indirimlerle yıl sonuna kadar faizin yüzde 30 seviyesine çekileceğini öngörüyor.

YÜKSEK ENFLASYON RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

JPMorgan, faiz indirimi sürecine rağmen enflasyon üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekerek, 2025’te daha uzun süre yüksek faiz oranlarının gerekebileceği riskine vurgu yaptı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Aralık ayında TÜFE: Aylık yüzde 1,5 artış bekleniyor.

2024 yılı sonunda TÜFE: Yüzde 47,1’den yüzde 45’e gerilemesi öngörülüyor.

2025 ilk çeyrekte TÜFE: Ücret artışları, yönetilen fiyat düzenlemeleri ve vergi artışları nedeniyle yeniden yükseliş bekleniyor.