Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olduğunu hatırlatarak "Bu rakam net yüzde 30 artışa denk geliyor. Devletimizin işverene desteği 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Suriye'deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 asgari ücret için de son noktayı koydu. Erdoğan, 2025 yılının 2024 yılından daha iyi olacağını belirtti ve şunları kaydetti:

Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik. Her hadise CHP'nin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Şov yapmak, Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Amaçları iktidara alternatif olmak değil şahsi iktidarlarını korumaktır. Ceplerini doldurmanın derdindeler. Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince ilk yemek geliyor. SGK'ya en borçlu belediyenin 10'undan 7'sinin CHP'li olması tesadüf değil.

"SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz"

Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz.

Emeklinin memurun işçinin esnafın hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar.

Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

"Asgari ücret hayırlı olsun"

Asgari ücret komisyonumuz çalışmasını dün tamamladı. Net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam 2024'e göre yüzde 30 artışa denk geliyor. Devletin verdiği destek 700 liradan 1000 liraya yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, bugün 22 bin 104 lira ile 628 dolara çıkmış oldu. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum.

CHP Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. 22 yılda ne yaptıysak onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanı, buradan kaçış olmaz. İstikrar içinde büyümeyi, daha müreffeh Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 bütçemizi milletimizin sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık.

"Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek"

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kongre maratonumuz devam ediyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamt ediyorum.

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.Halep'te, Şam'da, Hama’da Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.

"Sayın Özel'in dünkü açıklamaları son derece talihsizdir"

Bir kuru sözle dahi Suriye halkını tebrik edemeyenlere, Esad'in devrilmesinden rahatsız olanlara acıyarak bakıyoruz. BM raporlarına göre Esad zulmünün maliyeti 500 milyar dolara yaklaşıyor. Uluslararası toplumun desteği olmadan Suriye'nin bunun altından kalkması mümkün değil. Arap ülkelerinin liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye olarak tüm kapasitemiz ile Suriye'nin yanında olacağız. MİT başkanımızı ve Dışişleri bakanımızı Suriye'ye gönderdik. Tüm kurumlarımız hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyor. Yeni yönetimin lideri Şara, bu süreci iyi idare ettiğini ılımlı mesajları ile görüyoruz. Güvenlikten ticarete kadar Suriye'ye destek vereceğiz. Suriye'nin kendini toparlaması, devletin yeniden görevlerini yapabilmesi için yeni yönetime katkı vereceğiz. Toprak bütünlüğü için tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Selden kütük kapmaya çalışanlar karşısında milletimizi bulacak. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya silahları ile teslim olacak ya da silahları ile Suriye topraklarına gömülecek.

Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütünün bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var.

DEAŞ Suriye için de bizim için de yok edilmesi gereken tehdittir. Bunlarla göğüs göğse çarpışan tek NATO müttefikidir. Kimse bunun üzerinden bize ders vermez. Başkaları için Suriye'nin huzuru ikinci sırada yer alabilir ama biz bu lükse sahip değiliz. Suriye ne kadar hızlı ayağa kalkarsa vatan hasreti çeken kardeşlerimizin dönüşü de o kadar hız kazanacaktır. Dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Türkiye'nin ekonomik, akademik, bilimse ve ticari hayatına katkı yapan kardeşlerimizde kalmak siteyenlere kapımızı kapatmayacağız. Muhalefet bu süreci zehirlemeye çalışacaktır.

Sayın Özel'in dünkü açıklamaları son derece talihsizdir. CHP 13 yıldır aynı hatasını Özel liderliğinde de sürdürüyor. Esad'in kaçışının ertesi günü ırkçı atak geçirenlerden vicdanlı davranmalarını beklemek hayaldir.