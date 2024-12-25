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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret tepkisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret tepkisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dün açıklanan asgari ücret rakamına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır."

"Net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır"

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.

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