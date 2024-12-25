Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında müjdeyi verdi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Bankalar Birliği'nden çıkmak için yürüttükleri çalışmaların sonuna geldiklerini belirtirken Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınma işleminin başladığını duyurdu.

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Galatasaray, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol ve Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımları'nın sponsorluk anlaşmaları için imza töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek burada açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"SON DERECE BAŞARILI GİDİYORUZ"

"Bu sene amatör branşlarda son derece başarılı gidiyoruz. Voleybolda ve basketbolda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben büyük bir çalışma içerisindeyiz. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Başarılarımızda sponsorlarımızın büyük katkısı var, bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

"KEMERBURGAZ'A TAŞIDIK"

Galatasaray'da mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için yoğun çalışıyoruz. Bu eksik nedir tesisleşme. Galatasaray Spor Kulübü tesisleşme hamlesini bir dönem yapmış ama son 50 senede bir eksiğimiz mevcut. Tesislerimizin yenilenmesi ve belli bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki kamp tesisi ve akademiyi stadımıza yakın olan Kemerburgaz'a taşıdık. Özellikle futbol takımımızla ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok yakında oraya taşıyacağız. Akademi binasının temelini de çok yakında atacağız. Olimpik sporlarda tesis eksiğimiz çok fazla. Vadi İstanbul'a inen bölgede bir arazimiz var. Bu araziye basketbol, voleybol, yüzme tesislerimizi getireceğiz. Amacımız Galatasaray'ı modern tesise taşımak. Tüm aktivitelerimizi bir araya toplamak istiyoruz. Bu güç katacaktır. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında da inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum.

Sponsorlarımız her konuda bize destek veriyor sadece transferle ilgili değil. Galatasaray Spor Kulübü'nün her branşta bir transfer politikası var. Sponsorlarımızla girdiğimiz ilişki onun ötesinde bir ilişki.

"HEDEF BORÇTAN KURTULMAK"

Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Projelerin sonuna geldik. Özellikle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Yapılandırmayı yapan bütün kulüplerin amacı bu. Bugün gelinen noktada kulüpler büyük sıkıntı çekiyor, o nedenle faiz yükünden kurtulmak maksadıyla konsorsiyumla yapılan yapılandırma anlaşmamızı sonlandırmak için faaliyetlerimizin sonuna geldik.

A ve B planlarımız mevcut. Özellikle Florya'dan kaynaklandıracağımız meblağ ile kapatmayı düşünüyoruz, ayrıca bir sermaye artırımı yapıyoruz yakında. Bunlar birlikte faiz sarmalından çıkmak en büyük hedefimiz, inşallah yakında da çıkmış olarak açıklayacağız."