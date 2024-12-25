İtalya'da gündem olan kamapnya imza sayısı 100 bine yaklaştı

İtalya'da çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik uzmanların ve ünlü isimlerin katıldığı bir kampanya yürütülüyor.

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"Dijital platformlarda çocuklar" başlıklı dosya haberin altıncı bölümünde AA muhabiri, İtalya'da çocuklar için akıllı telefon ve sosyal medya platformlarının kullanımının getirdiği riskler ile bunlara yaş sınırı getirilmesini isteyen imza kampanyasını derledi.

Dijital teknolojideki gelişmeler ile sosyal medya platformlarındaki paylaşımların çocuklar üzerindeki etkisi İtalya'da da son dönemde sıkça tartışılıyor.

Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi ve devletin de bazı tedbirler alması için çaba gösteren Eğitim ve Çatışma Yönetimi için Psiko-Pedagoji Merkezi’nin (CPP) kurucusu ve yöneticisi Pedagog Daniele Novara, psikoterapist Alberto Pellai ile bir kampanyaya öncülük ediyor.

AA muhabirine konuşan Novara, "İtalya'daki durum oldukça hassas ve hatta kritik diyebilirim. Veriler bize, 11 ila 15 aylık bebeklerin yüzde 58'i, yani neredeyse her 5 bebekten 3'ünün, ekran karşısında zaman geçirdiğini gösteriyor. Hatta 2 ila 5 aylık bebeklerin yüzde 22’si ekran karşısında zaman geçiriyor. Ancak en çarpıcı veri ise 3 ile 5 yaş arasındaki 10 çocuktan 8'inin ebeveynlerinin cep telefonunu kullanmayı bilmesi. Yani başka bir deyişle, telefonlar ebeveynlerle ortak şekilde kullanılıyor." dedi.

Novara, İtalya'daki yasal mevzuata işaret ederek, "İtalya'daki yasal düzenleme, bu durumu yöneten büyük şirketler için en elverişli olanlardan biri. Çünkü, bildiğimiz kadarıyla, 8 yaşındaki bir çocuğun kişisel bir cep telefonu numarasına sahip olmasına izin veren dünyadaki tek ülke. Sadece ailesinin bir imzası yeterli oluyor." diye konuştu.

"Son 12 yılda, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle, bu teknoloji çocukların yaşamında büyük bir yer edindi." diyen Novara, son 2-3 yılda ailelerin bu konuda biraz geri adım atmaya başladığını ve bakanlık tarafından alınan ve okullarda akıllı telefon kullanımını engelleyen karar ile kendi girişimlerinin de faydalı olduğunu söyledi.

Novara, 8 yaşından itibaren bir çocuğun cep telefonu hattı almasının İtalya'ya özgü ve değiştirilmesi gereken bir düzenleme olduğunu belirterek, "Ancak kimse buna müdahale etmiyor çünkü günümüzde iş dünyasının hedef kitlesi çocuklar. Ticari hedef tamamen çocuklar." şeklinde konuştu.

Çocuklar için riskler neler?

Akıllı telefonlara 14 yaşına kadar dur denildiğinde önemli sonuçların elde edileceğine inandığını dile getiren Novara, "Çünkü internete serbest erişim nedeniyle çocuklar porno sitelere, korku filmlerine ve yaşlarına uygun olmayan dijital ortamlara ulaşabiliyorlar. Bu da psikolojik olarak kendilerine zarar verebilecek bir durum yaratabiliyor." ifadelerini kullandı.

Novara, "Çocukların ve ergenlik öncesi dönemdeki bireylerin beyinleri çok olgunlaşmamış bir yapıya sahiptir ve bu nedenle dış etkilere karşı oldukça hassastır. Beyin, olumlu anlamda her şeyi emebilen bir yapıdadır, ancak bu nedenle, çevre olumsuzsa çocuklar bu olumsuzluğu da emerler, özellikle 14 yaşına kadar. Ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi sona erdiğinde beyin daha olgun hale gelir, artık daha dayanıklıdır. Bu nedenle, tüm yasalar gibi, toplumun en kırılgan kesimlerini, yani 14 yaşına kadar olan çocukları ve gençleri korumak gerekir." dedi.

En büyük riskin ise "izolasyon" olduğunu belirten Novara, şunları kaydetti:

"Bu, paradoksal bir risktir. Çünkü sosyal medya ve bu tür teknolojiler, bizi izolasyondan kurtarmak, sürekli bir bağlantı yaratmak amacıyla doğmuştur. Ancak gerçekte, bu dünya sanaldır. İşte bu sanallık durumu izolasyonu tetikler. Ancak ne yazık ki bu sanallık özellikle video oyunları ve YouTube gibi bazı platformlarla, beynin dopamin sistemine, yani zevk ve ödüllendirme alanlarına bağlanma yeteneğine sahiptir. Eskiden çocuklar ve gençler, diğer çocuklarla oyun oynayarak veya arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirerek tatmin oluyordu. Ancak sosyal medya ya da dijital dünya, çocuklar için başkalarıyla birlikte oyun oynama zevkinin yerini alabiliyorsa burada bir tehlike beliriyor: Bağımlılık ve izolasyon. Çocuklar artık sınıf arkadaşlarıyla buluşmak için çaba göstermek zorunda kalmıyor, ebeveynler de bir öğleden sonra arkadaşlarıyla vakit geçirebilmeleri için organizasyon yapma zahmetine girmiyor. Artık avlularda gürültü yapan çocuklar yok ve bu yüzden restoranlarda da herkes bir akıllı telefonun önünde sessiz sakin oturuyor."

Novara, akıllı telefonların 14 yaş altı için kullanımının yasaklanmasını beklediklerini vurgulayarak, "Bu bir ihtiyaç. Ebeveynler bunu başaramıyor, bunu her zaman toplantılarımızda dile getiriyoruz, başaramıyorlar. Bir devlette, normal bir toplumda, bu işi devlet yapar, aileler yapamaz. Aileler eğitir, devlet yasa yapar." diye konuştu.

Eylül ayında başlatılan imza kampanyası 100 bine yaklaştı

Ülkede çocukların çok erken yaşlarda dijital platformların yan etkilerinden korunması için imza kampanyasına Pellai ile öncülük eden Novara, "Bizim bu çağrımız, İtalyan sinemasından Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino gibi önemli isimler tarafından desteklendi. Hükümetten, 14 yaşına kadar akıllı telefonları, 16 yaşına kadar da sosyal medya kullanımını durdurmasını talep ettik. Bu çağrı, şu ana kadar yaklaşık 94 bin imza topladı ve 100 bine ulaşmak üzereyiz." şeklinde konuştu.

Siyasi çevrelerin de hareketlendiğini, parlamentoda bu konuda toplantılar düzenlediklerini anlatan Novara, "Eylülde tüm partilerden senatörlerin katılımıyla bir toplantı yaptık. Kasım ayında Temsilciler Meclisi'nde bir seminer düzenlendi. Bu seminerde hem bu çağrıdan hem de çocukluk ve ergenlik döneminde akıllı telefon kullanımını sınırlamaya yönelik parlamenterlerin önerilerinden bahsedildi. Birkaç yasa teklifi gündemde ve bir şeylerin değişeceğini umuyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki bu, dünyadaki en güçlü şirketlere karşı verilen bir mücadele ve İtalya pazarı bu konuda en duyarlı olanlardan biri." ifadelerini kullandı.

Avustralya örneği

Bu noktada Avustralya'da yaşananların çok önemli olduğunun altını çizen Novara, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin 16 yaş için sosyal medya yasağı yasası getirmesini "ilerici bir düzenleme" olarak niteledi.

Novara, "Sosyal medya platformlarından, bir yıl içinde kullanıcılarının yaşını kontrol edecek sistemleri geliştirmelerini istediler. Avrupa’da ise şu ana kadar bu tür işler yalnızca beyana dayanıyordu ve bu elbette işe yaramıyor. Çünkü 8 yaşındaki bir çocuk, 14 ya da 16 yaşında olduğunu beyan ediyor ve kimse bunu kontrol etmiyor. Avustralya yasası ise dijital platformlardan, kullanıcılarının yaşlarını kesin olarak doğrulamalarını talep ediyor; aksi takdirde çok yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Avustralya'daki modelin İtalya ve Avrupa Birliği'nce (AB) örnek alınması gerektiğini savunan Novara, şunları kaydetti:

"Kesinlikle ve alkol ile tütün için olduğu gibi bir düzenleme olmalı. Biliyorsunuz, İtalya'da alkol ve tütün 18 yaşına kadar yasak. Aynı şekilde, akıllı telefonlar da 18 değil, 14 yaşına kadar kullanılmamalı."