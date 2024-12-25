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Gazze’de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi

Gazze’de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 45 bin 338 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın. Yaralı sayısı ise 107 bin 764’e ulaştı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi genelinde düzenlediği saldırılar devam ederken, dün gerçekleşen hava saldırılarında toplamda 17 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

HEDEFTE SİVİLLER VE YERLEŞİM YERLERİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde bir evi hedef aldığını ve bu saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Aynı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarda, bir apartman dairesinde yaşayan bir çift hayatını kaybetti. Ayrıca, Deyr el-Belah’ta düzenlenen hava saldırısında da bir kişi öldü.

İHA SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle ve güneydeki Han Yunus bölgelerinde sivilleri hedef aldığını belirtti. Bu saldırılarda toplamda 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Öte yandan, Beyt Hanun kasabası yakınlarında daha önceki saldırılardan kalan enkazın altında bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

GAZZE’DE CAN KAYBI 45 BİN 338'E YÜKSELDİ

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucu, resmi rakamlara göre 45 bin 338 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın. Yaralı sayısı ise 107 bin 764’e ulaştı.

Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı hedef alınmaya devam ediyor. Uluslararası kuruluşlar, bölgedeki durumun insanlık dramına dönüştüğünü ifade ederken, saldırıların sonlandırılması için çağrılar sürüyor.

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