Rahmi Koç'tan dikkat çeken sözler: "Fenerbahçe için tespih çekiyor, Kur'an okuyor"

Beşiktaşlılığıyla bilinen Rahmi Koç, oğlu Ali Koç'un başkanlığını yürüttüğü Fenerbahçe Kulübü için dikkat çeken sözler sarf etti.

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Beşiktaş'ta mevcut başkan olan, aynı zamanda da yapılacak seçimde başkan adayı olan Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya'nın Beşiktaşlı iş adamı Rahmi Koç ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kur'an okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Vehbi Koç'un kızı, Rahmi Koç'un ablası Semahat Arsel (fotoğrafta)

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına en başından karşı çıkan Rahmi Koç'un, tenkitlerine rağmen görevine devam eden oğlunun başarısız gidişatından da mutsuz olduğu belirtildi.

6 senelik başkanlığı döneminde Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Ali Koç'un "Şampiyon olmadan gitmem" dediği belirtilirken, bu sezon da Galatasaray'la puan farkının 8'e yükselmesi dikkatleri çekti.

Mustafa Rahmi Koç kimdir, hangi takımlı?

Mustafa Rahmi Koç, 9 Ekim 1930 yılında Ankara'da doğmuş Türk iş insanıdır. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un oğlu ve Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde tamamlamıştır.

1958 yılında Koç Topluluğu'nda çalışmaya başlamış, 1984 yılında Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve 2003 yılında bu görevi oğlu Mustafa Koç'a devretmiştir. O günden itibaren Şeref Başkanı olarak görev yapmıştır.

Rahmi Koç, Beşiktaşlıdır. Beşiktaş JK'nin kongre üyesi olup Beşiktaş'a olan bağlılığıyla tanınır.