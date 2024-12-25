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51 öğrencinin İBB'nin dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendiği iddiası! İstanbul Valisi'nden açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
51 öğrencinin İBB'nin dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendiği iddiası! İstanbul Valisi'nden açıklama

Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı.

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Sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtıldı.

Dağıtımdan kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Ekiplerin müdahale ettiği 51 öğrenci, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

 "Okulun içerisinde bir dağıtım yok"

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyalardan dolayı zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Gül, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu."

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