Türkiye'den sonra Katar'dan da Suriye için flaş hamle

Katar, Suriye'ye uygulanan yaptırımların bir an önce kaldırılmasını talep etti. Yapılan açıklamada, "Bu yaptırımlara neden olan unsurlar artık mevcut değil." denildi. Katar, Şam Büyükelçiliği'ni 2011'den sonra geçen hafta yeniden açmıştı.

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Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret eden ve Ahmed eş-Şara'yla görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye devletine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Benzer bir çağrı da Katar'dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "Suriye üzerindeki uluslararası yaptırımların kaldırılmasını hızlandırmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Katar'ın pozisyonu nettir. Bu yaptırımlara neden olan unsurların artık mevcut olmadığı ve bu yaptırımlara neden olan unsurların eski rejimin işlediği suçlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda yaptırımların bir an önce kaldırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Katar, Şam Büyükelçiliği'ni 2011 yılından sonra geçen hafta yeniden açmıştı.