BIST 9.916
DOLAR 35,19
EURO 36,64
ALTIN 2.961,89
HABER /  GÜNCEL

Terörist Salih Müslim'i yayına alan Nevşin Mengü'ye hapis istemi

Terörist Salih Müslim'i yayına alan Nevşin Mengü'ye hapis istemi

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda terör örgütü PYD/YPG propagandası yapıldığı gerekçesiyle gazeteci Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı.

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi.

Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'dan eş-Şara'nın çağrısına yanıt
Terör örgütü PKK'dan eş-Şara'nın çağrısına yanıt
Üniversite yasa boğuldu! Prof. Dr. Akın Turgut hayatını kaybetti
Üniversite yasa boğuldu! Prof. Dr. Akın Turgut hayatını kaybetti
Esenyurt DEM Parti ilçe eşbaşkanlarına dava: 20 yıla kadar hapis istemi
Esenyurt DEM Parti ilçe eşbaşkanlarına dava: 20 yıla kadar hapis istemi
Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı
Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı
Saadet Deva ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya geldi
Saadet Deva ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş insanlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş insanlarıyla bir araya geldi
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan müftülük çalışanı hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan müftülük çalışanı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e 'başsağlığı' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e 'başsağlığı' telefonu
51 öğrencinin İBB'nin dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendiği iddiası! İstanbul Valisi'nden açıklama
51 öğrencinin İBB'nin dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendiği iddiası! İstanbul Valisi'nden açıklama
Rahmi Koç'tan dikkat çeken sözler: "Fenerbahçe için tespih çekiyor, Kur'an okuyor"
Rahmi Koç'tan dikkat çeken sözler: "Fenerbahçe için tespih çekiyor, Kur'an okuyor"
Nevşin Mengü'ye 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
Nevşin Mengü'ye 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı