Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Ödül alan sanatçı ve zanaatları açıklayan Erdoğan, "Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne yaşam tarzına bakmıyor, bu topraklara aidiyet hisseden herkesi baş tacı ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"8 AYRI DALDA ÖDÜL TAKDİM EDİYORUZ"

Ödüllerini birazdan tevdi edeceğimiz sanatçıları ve ilim insanlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmaların mevlamdan başarılar diliyorum. 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz.

Dünyanın önde gelen Türkologlarından olan Gönül Tekin hocamız önemli çalışmalara imza attı. Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersi veren Gönül Tekin, Batı'da Türkoloji çalışmalarının önünü açtı. Prof. Dr. Günay Kut Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu. Türkoloji müktesebatına önemli eserler sundu. Her iki hocamızı tebrik ediyorum.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ FATMA KARABIYIK BARBAROSOĞLU'NA, MÜZIK ÖDÜLÜ İSE AHMET ÖZHAN'A TEVDİ EDİLDİ

Edebiyat ödülünü Fatma Karabıyık Barbarosoğlu'na tevdi ediyoruz. Yazı ve fikir hayatında başarılarının devamını diliyorum. Müzik ödülümüzün sahibi Ahmet Özhan oluyor. Sanat hayatında 57 yılı geride bırakan Özhan klasik Türk müziğine önemli eserler kazandırdı. Türk sanat ve tasavvufi dünyamıza önemli eserler kattı. Örnek bir sanatçı, emsal bir şahsiyet nasıl olur herkese gösteren Özhan'ı kutluyorum.

TİYATRO ÖDÜLÜ: TURAN OFLAZOĞLU

Tiyatro dalındaki ödülümüzü Turan Oflazoğlu'na takdim ediyoruz. Türk edebiyatına damga vuran tiyatro oyunlarını şiirleriyle denemeleriyle besleyen Oflazoğlu güçlü sanatçılarımızdan biri olmuştur. Günümüz insanına ayna tutan Oflazoğlu'nu tebrik ediyorum.

KÜTÜPHANECİLİK ÖDÜLÜ: RAMAZAN MİNDER

Kütüphaneleri nefes alan bir yapıya kavuşturmak toplumun istifadesine sunmak milli benliğimizin devamı için vazgeçilmezimizdir. Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödülümüzü tevdi ediyoruz.

ZANAAT ÖDÜLÜ: SALİH BALAKBALAR

Zanaatlar ödülümüzü Salih Balakbalar'a takdim ediyoruz. Ahşap oyma ve sedef işçiliği gibi geleneksel sanatlarımız kendi üslubuyla harmanlayıp modern çizgiye taşıyan Salih hocamızın eserleri yurt içi ve yurt dışındaki birçok müzede yer alıyor. Geleneksel sanatlarımıza yaptığı eşsiz katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum.

VEFA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ HALİT REFİĞ

Vefa ödülümüzün sahibi Halit Refiğ. Çığır açan işlere imza attı. Batı'yı esas alan sinema anlayışını sadece filmleriyle değil kitaplarıyla da eleştiren Halit Refiğ bizi biz yapan değerleri ustalıkla beyazperdeye taşımıştır. Halit Rafiğ'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ödülle inşallah kendisine olan borcumuzu vefa etmişizdir.

"KEM ÂLÂT İLE KEMÂLÂT OLMAZ"

Ödülü kazanan hocalarımızı sanatçılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Geçmişte bu ödüllere layık görülen ve şu an aramızda olmayanları rahmetle yad ediyorum. Atalarımız şu veciz cümleyi hediye etmiştir. "Kem âlât ile kemâlât olmaz."

"GÜÇLÜ BİR MEDENİYETİN DEVAMIYIZ"

Biz bu açıdan nasipli bir milletiz. Müzikte edebiyatta bilim ve sanatın birçok branşından asırlardır orta koyduğumuz eserlerle güçlü bir medeniyetin devamıyız. Gençlerimizden unutmaması gereken şey de şudur. Daha 3 asır önce bu milletin dünyaya öncülük eden çalışmalara imza atmıştır. Bu noktada her birimize önemli görevler düşüyor. Neoliberal kültür akımlarının ülkemizde etkisini artırdığını görüyoruz. Gelenekli sanatlarımız muhafaza etmeli ilmi çalışmaları da çok daha ileriye taşımalıyız. Bu ödülleri bu amaç doğrultusunda icra ediyoruz."