Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı belli oldu

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.Abone ol
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer E 190" tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı.
Azerbaycan Havayolları uçağın bir kuş sürüsüne çarpmasından dolayı düştüğünü açıkladı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.