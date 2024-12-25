BIST 9.916
DOLAR 35,20
EURO 36,70
ALTIN 2.961,00
HABER /  DÜNYA

Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı belli oldu

Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı belli oldu

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

Abone ol

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer E 190" tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. 

Azerbaycan Havayolları uçağın bir kuş sürüsüne çarpmasından dolayı düştüğünü açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den sonra Katar'dan da Suriye için flaş hamle
Türkiye'den sonra Katar'dan da Suriye için flaş hamle
AK Parti'den CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa çağırmasına tepki geldi
AK Parti'den CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa çağırmasına tepki geldi
80 Milyar dolarlık kayıp! Türkiye’nin kapısını çalacaklar
80 Milyar dolarlık kayıp! Türkiye’nin kapısını çalacaklar
Terörist Salih Müslim'i yayına alan Nevşin Mengü'ye hapis istemi
Terörist Salih Müslim'i yayına alan Nevşin Mengü'ye hapis istemi
Terör örgütü PKK'dan eş-Şara'nın çağrısına yanıt
Terör örgütü PKK'dan eş-Şara'nın çağrısına yanıt
Üniversite yasa boğuldu! Prof. Dr. Akın Turgut hayatını kaybetti
Üniversite yasa boğuldu! Prof. Dr. Akın Turgut hayatını kaybetti
Esenyurt DEM Parti ilçe eşbaşkanlarına dava: 20 yıla kadar hapis istemi
Esenyurt DEM Parti ilçe eşbaşkanlarına dava: 20 yıla kadar hapis istemi
Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı
Papa Franciscus, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı
Saadet Deva ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya geldi
Saadet Deva ve Gelecek Partisi genel başkanları bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş insanlarıyla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş insanlarıyla bir araya geldi
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan müftülük çalışanı hayatını kaybetti
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan müftülük çalışanı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü