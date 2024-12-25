Şehidin adının verildiği okula dijital kütüphane kuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen ve gittiği her yere kitaplarını götüren, şehit olduğunda bile çantasında kitap olan Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de adının verildiği liseye dijital kütüphane oluşturuldu.

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Şehit Furkan Yavaş'ın hayat hikayesinden etkilenen 2 gönüllü, aileye ulaştı ve evlatları adına neler yapılabileceğini görüştü.

Baba Süleyman Sırrı ve anne Zeynep Yavaş, oğullarının okumayı çok sevdiğini, şehit olduğun da bile çantasında kitaplarının bulunduğunu belirterek, mezun olduğu ve sonra da adının verildiği okula bir kütüphane kurulabileceği önerisini iletti.

Kampanyayla bağış toplamaya başlayan gönüllüler, 4 aylık bir süre sonunda Gaziemir Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nin giriş katında bir dijital kütüphane ve çalışma alanı oluşturdu.

Kütüphane girişine şehidin fotoğrafları ve özgeçmişi asıldı, kütüphanenin tavanına da Türk bayrağı ve şehit Yavaş'ın fotoğrafı konuldu.

Anne Zeynep Yavaş, oğlunun adının verildiği okula kütüphane de yapıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şehit oğlunun mesleğini çok sevdiğini anlatan Yavaş, "Babası Özel Harekat polisi olduğu için ona askerliğin zorluklarını anlatmak istedi. 'Oğlum bak ben bu hayatı yaşadım. Bu hayat kolay bir şey değil' demek istedi ama o babasına 'ben gitmek istiyorum' dedi. Öyle deyince babası da 'tamam oğlum sen nasıl istiyorsan öyle yaşa' dedi. Tabi kolay değil. Benim içim cız etmedi değil." diye konuştu.

"Çantasından kitabını eksik etmezdi"

Baba Süleyman Sırrı Yavaş da oğlu adına gönüllü bağışçılar sayesinde öğrencilerin kendini geliştireceği dijital bir ortam yapıldığı için memnun olduklarını ifade etti.

Şehit Yavaş'ın sıra dışı bir çocuk olduğunu belirten baba Yavaş, şöyle konuştu:

"Teknolojiye çok meraklıydı. Sürekli okuyan, kendini geliştiren, yenileyen bir çocuktu. Çok fazla kitap okurdu. O hengamede bile konteynerde kahvesini alıp kitap okuyordu. Bir dakikası boş değildi. Uyku bile onun için boş geçen bir zamandı. Kitaplara o kadar değer verirdi ki operasyon öncesinde dahi boş vaktini kitaplarla değerlendirir, çantasından kitabını eksik etmezdi."

Baba Yavaş, oğlunun şehadetinden 1 yıl sonra şehit düştüğü yere gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Zor bir süreçti. Furkan'ımızın kanının aktığı, kaldığı yer. Furkan'ımızın vatanını, milletini, arkadaşlarını düşünerek hiç düşünmeden canını verdiği bir yer. Şehadete erdiği yerdi. Bizim için orası çok kutsal. El Bab bizi unutmayacak. Biz de El Bab'ı unutmayacağız. O yüzden Akil Dağı bizim için çok önemli. Nasip olursa şimdi tekrar bir proje var. Devletimizin yürüttüğü 72 şehidimizin adının verildiği bir sembol anıt yapıldı. Nasip olursa tekrar gitmeyi düşünüyoruz ki mutlaka o oluşumun içerisinde olacağım. Çünkü Furkan'ım orada."

Okul müdürü Ahmet Yılmaz da açtıkları kütüphanede öğrencilere kodlama eğitimi de vereceklerini belirterek, şehit Furkan Yavaş'a Allah rahmet, ailesine sabır diledi.