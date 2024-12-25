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Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da başkan Levent Mıstıkoğlu istifa etti.

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Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ardından bir veda daha yaşandı.

Ligde topladığı 9 puanla 18. sırada bulunan bordo-beyazlılarda başkan Levent Mıstıkoğlu, ayrılık kararı aldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada başkan Levent Mıstıkoğlu'nun görevinden istifa ettiği belirtildi.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETME KARARI ALMIŞTIR"

Kulüpten gelen açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA! Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla,

LEVENT MISTIKOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan Mıstıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararını kulübün menfaatlerini en ön planda tutarak aldığını belirtti.

Bu kararı uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda aldığını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

Görevde bulunduğum süre boyunca, Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim.
Mıstıkoğlu, bu görevi yürütürken kendisine destek olan kent protokolüne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hatayspor'un her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Mıstıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu kararımın, Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır.

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