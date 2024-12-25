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Darbe girişimi davasında kritik karar: 31 kişiye tahliye

Darbe girişimi davasında kritik karar: 31 kişiye tahliye

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er hakkındaki kararları bozarak, tahliyelerine karar verdi.

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Darbe girişimi sırasında Türk Telekom baskını ile Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin eylemlere ilişkin dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, 20 Nisan 2018'de karar açıklanmıştı.

Mahkeme, rütbeli 7 sanığa "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 28 ere de aynı suçlardan müebbet hapis cezası vermiş, 5 ere de anayasayı ihlal ver "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından müebbet ve süreli hapis cezası vermişti. Mahkeme, 1 erin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 33 er hakkındaki "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onamış, "kasten öldürme" suçlaması yönünden ise kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.

Onama kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 er hakkındaki mahkumiyet kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazında, "sanık erlerin, vatandaşlara doğrudan ateş etmek suretiyle kasten öldürme suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığı", "anayasayı ihlal" suçu bakımından ise "kaçınılmaz hataya düştükleri" gerekçesiyle hükümlerin bozulması talebinde bulunuldu.

Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı yerinde bularak, sanık erlerden 31'i hakkındaki hükümleri bozdu ve tahliyesine karar verdi. Diğer 2 er hakkındaki dosya ise daha sonra karara bağlanacak.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma ve tahliyeye ilişkin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

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