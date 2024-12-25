Hastaneye kaldırılan Haluk Levent sağlık durumuyla ilgili açıklama

Göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Haluk Levent, doktorların stres ve sağlıklı yaşam uyarılarının ardından taburcu oldu. Sanatçı, hastaneden çıktıktan sonra söz verdiği etkinliğe katılarak sağlık durumunun strese bağlı olduğunu ve yaşam tarzına dikkat edeceğini açıkladı.

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Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yapmıştı.

Yazıcıoğlu, "Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" detayını paylaşmıştı.

Taburcu oldu

Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent'in taburcu olduğu öğrenilmişti.

Söz verdiği etkinliğe katıldı

Hastaneden taburcu olduktan sonra söz verdiği etkinliğe katılan Haluk Levent sağlığıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

"Strese bağlı bazen böyle problemler olabiliyor"

Magazinburadanet'in haberine göre Haluk Levent yaptığı açıklamada, "Strese bağlı yavaş akım diyorlar kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı bazen böyle problemler olabiliyor. Daha bugün kalktım söz vermiştim Galatasaray forması için ben Beşiktaşlıyım. Ama söz verdim kardeş takıma hemen forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım buraya geldim. Dostlarıma bir aydır söz vermiştim" dedi.