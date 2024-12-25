Rusya'dan son dakika nükleer savaş açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta NATO, Avrupa ülkeleri ve ABD'yi nükleer savaş konusunda uyardı. Lavrov, "Nükleer savaş asla olmamalı ancak tüm senaryolara hazırız" dedi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı ve dünyanın geri kalanında yükselen savaş gerilimleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaparak NATO ve Avrupa ülkelerine uyarıda bulundu.

'NÜKLEER SAVAŞ ASLA OLMAMALI ÇÜNKÜ BU SAVAŞTA KAZANAN OLMAYACAK'

Rusya olarak, tüm dünyadaki çatışmanın yaşandığı bölgelerde tansiyonun düşmesinden yana tavır takındıklarını söyleyen Lavrov "Nükleer silahların kullanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha evvel ABD Başkanı Reagen ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'un da ortak açıklamalarında belirttikleri gibi nükleer savaş asla olmamalı çünkü bu savaşta kazanan olmayacak. Ancak Ukrayna Savaşı başladığında bazı Batılı uzmanlar bu savaşta nükleer unsurların kullanılabileceğini söylüyordu. Hatta Birleşik Krallık Başbakanı nükleer silah butonuna basmanın kendisine aitbir sorumluluk olduğunu belirtti. Bunu bir başbakan söyledi." dedi.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ'

Lavrov, "NATO üyesi devletlerden de NATO'nun bir nükleer ittifak olduğuna dair söylemler de geldi. Anlayacağınız bu tartışmayı başlatan biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, nükleer savaş istemediklerini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle her türlü senaryoya hazır olduklarını bildirdi.