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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den asgari ücret yorumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den asgari ücret yorumu

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben 25-30 bin arası bir şey belirleneceğini düşünüyordum. Bu 22 bin lira küfretmek gibi bir şey" dedi.

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2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Milyonların günlerdir beklediği asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Buna göre 1 Ocak itibariyle geçerli olacak asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte 22 bin 104 lira oldu.

Asgari ücrete daha önce yaptıkları açıklamalarda "30 bin TL" önerisinde bulunan muhalefetten tepki ise gecikmedi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"22 BİN LİRA KÜFRETMEK GİBİ BİR ŞEY"

Gerçek enflasyonun yüzde 80 olduğunun altını çizen Özel, açıklanan asgari ücreti 'küfür' olarak niteledi:

Bugün asgari ücret 35-40 bin TL olsa çok olmaz. Türkiye'deki yaşam şartları düşündüğünüzde o bile az. Gerçek enflasyon yüzde 78-80. Biz ona göre 30 bin dedik.

Ben Erdoğan'ın sahayı okuyacağına, yanlışından döneceğine inanıyordum, 25-30 bin arası bir şey belirleneceğini düşünüyordum.

Bu 22 bin lira küfretmek gibi bir şey.

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