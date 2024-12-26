Humus’ta sokağa çıkma yasağı! Protestolara sebep olan görüntüler eski çıktı

Suriye'de Halep'teki bir türbeye yönelik saldırı görüntüleri, Hama, Humus, Tartus ve Lazkiye'de protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ölen ve yaralananlar olurken, Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçici hükümet, olayları devrik rejim unsurlarının provokasyonu olarak nitelendirirken, İçişleri Bakanlığı görüntülerin eski olduğunu belirtti.

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Sosyal medyada paylaşılan bazı saldırı görüntüleri Suriye'de protestolara neden oldu. Halep'te bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiası ile paylaşılan görüntülerin ardından Hama, Humus, Tartus ve Lazkiye'de yüzlerce kişi toplandı. Slogan atarak gösteri yaptı.

Humus ve Tartus'da eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar oldu. Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'de geçiş hükümet olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Yaşananların devrik rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar olduğu belirtildi.

Geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri son günlerde Esad rejiminin ülkede savaş suçu işlediğine dair kanıtları arama çalışmalarına hız vermişti.

"Görüntüler eski tarihli" açıklaması

Ülkenin içişleri bakanlığı ise, paylaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu açıkladı. Açıklamada, hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de konuya ilişkin paylaşımında görüntülerin Halep'te çekildiğini açıkladı. Saldırıda 5 türbe görevlisinin öldüğü de öne sürülüyor.