Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanırken, Fransız basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bomba bir hamle geldi.

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne'yi transfer etmek istediğini duyurdu.

Africa Foot United'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızı kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Tecrübeli futbolcunun da 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa'da kalmak istediği ve bu durumun Fenerbahçe'nin lehine olabileceği aktarıldı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde sarı-lacivertlilerin sadece kadrosunu değil Avrupa sahnesindeki imajını da güçlendireceği belirtildi.

Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla 15 maçta süre aldı.

Belçikalı yıldız, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

De Bruyne'nin İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.