İkinci el otomobil satışlarında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.