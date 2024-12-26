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RTÜK Başkanı uyardı: Yasal yaptırımlar uygulanacaktır

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
RTÜK Başkanı uyardı: Yasal yaptırımlar uygulanacaktır

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yeni bir duruşmasının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Duruşma sırasında ve sonrasında medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."

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