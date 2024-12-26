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Erdoğan Ektaş Özgür Özel'in o sözünü yanlış buldu 'dünyayı değiştirir' deyip önerisini açıkladı

Erdoğan Ektaş Özgür Özel'in o sözünü yanlış buldu 'dünyayı değiştirir' deyip önerisini açıkladı

Yazar Erdoğan Aktaş, asgari ücrete tepki gösteren Özgür Özel'in İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.” çağrısını eleştirdi. Muhalefeti bakış açısını değiştirmeye davet eden Aktaş, "Artık üretimden değil, tüketimden gelen gücü kontrol etmek dünyayı değiştirir." dedi.

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2025 için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret çalışanları hayal kırıklığına uğrattı.

Tepki çeken asgari ücrete ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.” çağrısı tartışmalara neden oldu.

Özel'in sözlerini değerlendiren yazar Erdoğan Aktaş, bu çağrının neden yanlış olduğunu yazısında aktardı.

Dönemin ve düzenin değiştiğini belirten Aktaş, yeni durumu muhalefetin yeni durumu okuyamadığı görüşünde.

"Muhalefetin de değişik bakış açılarına ihtiyacı var"

Aktaş, çalışanların üretimden gelen değil, ‘tüketimden gelen gücü' kullanması halinde sosyal değişime etkisinin daha farklı olabileceğini savunarak şu ifadelere yerdi:

"İkinci gömleği almayın. Masada bir tane varsa, diğer vazoya gerek yok. O kadar pantolon yeter. İhtiyacınız yoksa, o dükkanlara girmeyin. O kalitesiz yemeklere rağmen önünüze korkunç hesapları çıkaran restoranlara gitmeyin.

Haberlerine inanmadığınız gazeteyi almayın, televizyonu açmayın, internet sitesini tıklamayın. O dizileri izlemeyin. Daha seçkinci olun.

Şıkır şıkır vitrinlerin, albenili reklamların sizi ikna etmesine izin vermeyin!

Bu listeyi binlerce satır uzatabiliriz.

Hayata geçirilebildiğini düşünsenize…

Yani demem o ki…

Her şey değişiyor. Muhalefetin de değişik bakış açılarına ihtiyacı var. Yeni dünya, yeni bakış açılarıyla analiz edilmeyi bekliyor.

Yani bize üç kuruşluk asgari ücret zammını reva görenler, o üç kuruşu da hemen harcamamızı bekliyorlar. Böylelikle sistem dönecek.

Artık üretimden değil, tüketimden gelen gücü kontrol etmek dünyayı değiştirir.

Bi düşünün!"

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