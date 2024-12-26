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Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklıyor! Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası bugün yılın son faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler aralık ayı için ne bekliyor?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz kararı bekleniyor. Piyasalarda da faiz kararı bekleyişi sürüyor. 

Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı.

Ekonomistlerin beklentisi

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.

2025 yıl sonu beklentisi

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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