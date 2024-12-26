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DEM Parti İmralı'ya gidiyor! İşte Öcalan ile görüşecek isimler

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! İşte Öcalan ile görüşecek isimler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti ve Öcalan görüşmesine izin çıktı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı.  DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan hava koşullarının olumlu olması halinde bugün veya yarın İmralı​'ya gidecek. 

"BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti​'nin İmralı'da terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi.

Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.

DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.

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