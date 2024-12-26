DEM Parti ve AK Parti Mecliste birbirine girdi! 'Sen sapıksın' sözleri

TBMM Genel Kurulunda DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu "çıplak arama" konusunda AK Parti'li Özlem Zengin'in özür dilemesini isteyince tansiyon bir anda yükseldi.

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "bazı şüpheli ve tutuklulara, emniyette ve cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını" öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Tartışma sırasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

Gergerlioğlu, Zengin'in kendisine "sapıksın" dediğini belirterek kayıtlara geçirilmesini istedi.

Tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından birleşimi tekrar açan Bozdağ, yaşanan tartışma ve diyalogların Genel Kurulun mehabetine yakışmadığını ifade ederek, saygın bir dil kullanmaları konusunda milletvekillerini uyardı.