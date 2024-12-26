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Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Yükseliş bugün de sürüyor. İşte son rakamlar...

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Dün, dolar fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 964 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950, cumhuriyet altını 19 bin 710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir izleniyor.

Devam eden jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Trump'ın uygulayacağı politikalar nedeniyle oluşabilecek siyasi tansiyon da güvenli liman varlıklardan altın talebini destekliyor.

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