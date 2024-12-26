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HABER /  DÜNYA

İnen uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İnen uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

ABD'nin Hawaii eyaletinde bir havalimanına inen uçağın tekerlek yuvasında bir ceset bulunduğu bildirildi.

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United Airlines’a ait bir uçağın, iniş sonrası yapılan kontrollerinde, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında ceset tespit edildi.

Maui polisi, Kahului Havalimanı’na inen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

United Airlines, cesedin iniş takımlarının yuvasının yalnızca uçağın dışından erişilebilen bir bölümü olduğu ve cesedin bu giriş şekli ve zamanının henüz bilinmediği açıklamasını yaptı.

Tekerlek yuvasında yolculukların, hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle genellikle ölümle sonuçlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, iniş takımlarının açılıp kapanması sırasında ezilme tehlikesiyle de karşı karşıya kalınabiliyor.

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