Aytemiz'in Vaay uygulamasının 4. yılında sürücülere yüzde 4 indirim avantajı

Aytemiz'in geliştirdiği bireysel elektronik satış çözümü Aytemiz Vaay uygulaması, 4. yılını özel bir kampanya ile kutluyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm Aytemiz Vaay kullanıcıları benzin ve motorin alımlarında yüzde 4 indirim avantajından faydalanabilecek.

Mobil ödeme alternatifine ek olarak elektronik satışı bireysel müşterilere sunan Aytemiz Vaay'ın yıl dönümü, tüm sürücülerin yararlanabileceği bir kampanya ile kutlanıyor.

Aytemiz Vaay uygulaması, özel kampanyaların ötesinde, Aytemiz istasyonlarına kolayca yol tarifi alınmasını, farklı markalarla gerçekleştirilen kampanyalardan anında haberdar olmayı, akaryakıt alışverişlerinin takip edilmesini, yakıt dolumunun hızlıca yapılmasını ve böylece bekleme süresinin en aza indirilmesini sağlıyor.

Öte yandan, istasyona gelmeden dijital yakıt kodu oluşturarak sevdikleriniz ya da çalışanlarınıza hediye yakıt gönderebilme ve araçtan inmeden ödeme imkanı sunuyor.

Aytemiz Vaay, akaryakıt sektöründe dijital sadakat programlarının çok ötesinde farklı fırsatlar ve bir dijital deneyim sunuyor. Sayısı her geçen gün artan iş birliği ve marka ortaklıkları sayesinde pek çok marka kullanıcısına ve kurum çalışanına indirimli akaryakıt imkanı sağlıyor.

Uygulamanın esnek alt yapısı sayesinde iş birliği yapılan Pazarama, Arabam.com gibi markalar kendi mobil uygulamalarının içerisine ekledikleri fonksiyonlar ile müşterilerine online akaryakıt satış hizmeti sunarken, Yemeksepeti, Edenred, Miniyol ve Shopla gibi pek çok marka ve kurum da kendi kullanıcılarına avantajlı fırsatlar sunabiliyor. Ayrıca Aytemiz Vaay'lılar da iş birliği yapılan markalardan indirim ve avantajlar kazanabiliyor.

Aytemiz, Vaay'ın teknolojik altyapısı sayesinde, dünyada ilk kez akaryakıt alışverişinin bir çevrimiçi satış platformundan yapılabilmesini de sağladı. Aytemiz Vaay kullanıcıları, Haziran 2022'den bu yana hepsiburada.com'dan aldıkları "Dijital Akaryakıt Kodu" ile tüm Aytemiz istasyonlarında, araçlarından inmeden hızlı ve pratik bir şekilde akaryakıt alabiliyor. Dünyada ilk olan bu hizmeti ile Aytemiz, dijitalleşen müşteri segmentinde memnuniyet yaratıyor.

Aytemiz Vaay uygulaması, yolculuk planında akaryakıt alımını keyifli molalara dönüştürmek için de kullanılabiliyor. Uygulama içerisinde seçilen hizmetin hangi istasyonlarda olduğuna dair lokasyon bilgisi veya seçilen istasyonda sunulan hizmetler kolaylıkla görüntülenebiliyor. Böylece en yakın Aytemiz istasyonuna yol tarifi alınabildiği gibi Aytemiz'in sunduğu Motorcu Dostu İstasyon, ON 7/24 Market, illy kahve, elektrikli şarj noktası, Self Servis konsepti ya da kurumsal müşteriler için Ayt gibi hizmetlerin hangi istasyonlarda olduğu da görülebiliyor.

Aytemiz Vaay kullanmak için uygulamanın AppStore, GooglePlay veya AppGallery üzerinden ücretsiz indirilmesi ve üyelik işlemlerinin tamamlanması yeterli oluyor. Aytemiz Vaay'a dair detaylı bilgi ve kampanya koşulları https://www.aytemiz.com.tr/ internet adresinde yer alıyor.