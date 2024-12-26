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Bankadan nakit çekiminde belge istenecek mi? MASAK'tan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bankadan nakit çekiminde belge istenecek mi? MASAK'tan açıklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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