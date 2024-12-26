En düşük emekli maaşı için tek rakamı duyurdu! Asgari ücreti tam bilmişti
Asgari ücret belli oldu, sırada en düşük emekli maaşı var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret zammını nokta atışı tahmin eden isimlerden biri. Haliyle “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun yanıtı için de gözler kendisine çevrildi. Erdursun en düşük emekli maaşı için rakam verip tahminde bulundu.
Yıl biterken bir yanda yeni asgari ücret bir yanda en düşük emekli maaşı konuşuluyor. En düşük emekli aylığı halihazırda 12 bin 500 lira. Bu rakama uygulanacak artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirtiliyordu. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi üzerine şimdi tüm gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.
AK PARTİ KULİSLERİNDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ
Ankara kulislerinde en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler yapılırken AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yapmıştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025'te geçerli olacak en düşük emekli maaşıyla ilgili konuşan AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek.
Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" demişti.