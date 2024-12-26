En düşük emekli maaşı için tek rakamı duyurdu! Asgari ücreti tam bilmişti

Yıl biterken bir yanda yeni asgari ücret bir yanda en düşük emekli maaşı konuşuluyor. En düşük emekli aylığı halihazırda 12 bin 500 lira. Bu rakama uygulanacak artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirtiliyordu. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi üzerine şimdi tüm gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.