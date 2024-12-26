Yapay zeka devlerinin yeni planı nükleer güç

Teknoloji devleri, yapay zekâ ve veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımların halkın yararına mı, yoksa yalnızca şirketlerin çıkarlarını mı koruyacağı tartışma konusu.

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Dijital dünyanın dev isimleri, yapay zekâ teknolojisinin geleceği için nükleer enerjiye yöneliyor. Ancak bu yatırımın halkın yararına mı yoksa sadece şirketlerin çıkarlarına mı hizmet edeceği tartışma konusu.

OpenAI’ın CEO’su Sam Altman​, yalnızca yapay zekâ ile değil, nükleer enerji​ yatırımlarıyla da gündemde. Altman’ın yönettiği Oklo adlı şirket, küçük ölçekli ve daha az yakıtla daha fazla enerji üreten nükleer reaktörler geliştirmeyi hedefliyor. Bu girişim, giderek artan elektrik ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİ​ HIZLA ARTIYOR

ABD’de veri merkezlerinin enerji tüketimi 2020’den bu yana %50 arttı. Şu anda ülkenin toplam enerji tüketiminin %4’ünü oluşturan bu tüketimin, 2030’a kadar %9’a çıkacağı tahmin ediliyor. JPMorgan’ın analizine göre, bu hızla artan talep, elektriği kıt bir kaynak haline getirebilir.