İzmir'de okul servisi park halindeki tıra çarptı! Yağmur öldü yakınları kahroldu
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti.
Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin yakınları kaza yerinde üzüntü yaşadı.
Balıkesir'de dün yaşanan kazada Ahmet Ç idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada çoğu öğrenci 28 kişi yaralanmıştı.