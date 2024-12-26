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Terör örgütü YPG Münbiç çevresinde saldırılar düzenliyor

Terör örgütü YPG Münbiç çevresinde saldırılar düzenliyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.

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PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.

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