Cem Küçük'ten asgari ücret eleştirisi! "Erdoğan’la görüşmüşler, dedikleri oldu"

2025 asgari ücret gündemdeki yerini koruyor. Çalışanlar tarafından yetersiz bulunan yeni rakam için Cem Küçük de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük "Asgari ücrette sadece patronların dediği oldu" ifadelerini kullandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Medya Kritik programında açıklanan miktarın vatandaşlar tarafından yetersiz görüldüğünü dile getirdi.

Küçük "Aldığım bilgi şu yönde. İşverenler Erdoğan’la görüşmüşler. Büyük iş insanları yanında çok fazla insan çalıştıranlar... İşverenler Erdoğan’a ‘İşsizlik Artar’ demiş. Ekonomi yönetimi de sayın Cevdet Yılmaz ve sayın Mehmet Şimşek de bunun yüzde 30 civarında verilmesini söylemişler.

22 bin 104 lira. Ben muhalefete bakmak da önemlidir ama AK Parti ve MHP’den ‘İyi’ oldu diyen tek kişi yok. Asgari ücretin izah edilebilir tarafı yok. İşveren mutlu, patronlar mutlu. Ben 24 bin liradan aşağı olmaz diyordum. Toplumda çok fazla eleştiriliyor. Şu an Suriye konusu bile konuşulmuyor. Sadece iş verenlerin ve patronların dediği oldu. Enflasyonda gidişat iyi değil" diye konuştu.

İlk defa enflasyonun altında zam yapıldı!

AK Parti'nin hükümette olduğu sürede ilk kez açıklanan enflasyonun altında asgari ücrete zam yaptığını vurgulayan Cem Küçük, "Bunun izah edilecek bir tarafı yok. Çalışanlar değil patronlar mutlu. Ben 24 bin liradan aşağı olmaz diyordum. Hükümet yakaladığı ivmeyi süpürdü. İnsanların morali bozuldu" dedi.

Küçük, devlet tarafından halktan alınan vergilere yapılan zamlara dikkat çekerek, "Kendi alacağın her şeye yüzde 44 zam yapıp, halka yüzde 30 verirsen bu olumsuz olur" açıklamasında bulundu.