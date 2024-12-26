İran dini lideri Hamaney'in isyan çağrısı yaptığı Suriye'de Alevi temsilcilerden sağduyu çağrısı

İdan dini lideri Ali Hamaney'in geçen hafta “Suriyeli gencin kaybedecek bir şeyi yok; güçlü bir irade ile durmalıdır” sözlerinin ardından sokaklarda protesto gösterileri düzenlendi. Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini ve herkesin bundan uzak durması gerektiğini duyurdu.

Abone ol

Humus kentindeki Alevi toplumunun sivil toplum kuruluşlarından söz konusu protestolara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" vurgulanarak, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

Yetkili makamlara son olayların seyrini takip etme çağrısı yapılan açıklamada, yeni yönetime mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarmasının yanı sıra silah teslimlerinin hızlandırılması ve bu silahların sadece yetkili makamlarda bulunması talep edildi.

Eski tarihli tahrik videosu dolaşıma sokuldu

Halep’teki Nusayri büyüğü Ebu Abdullah Hüseyin el-Hasibi'nin türbesinin yakıldığını gösteren 5 Aralık tarihli videonun sosyal medyada dolaşıma sokulmasıyla Suriye’de yaşayan Aleviler, Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus’ta sokağa çıktı. Olaylar büyüyünce dört şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eski rejim güçleri ile yeni iktidar güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Suriye yönetimi olaylar için dış güçleri suçladı. Hamaney, geçen hafta “Suriyeli gencin kaybedecek bir şeyi yok; güçlü bir irade ile durmalıdır” demişti.

Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kentlerinde dün bazı gruplar meydanlarda toplanarak mezhepsel sloganlar atmış, grupların başını çeken bazı kişilerin çatışmaya hazırlandıkları şeklindeki konuşmaları sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Lazkiye Valiliğinden yapılan açıklamalarda, protesto eylemlerine gerekçe gösterilen ve Halep'te bir Alevi din adamına ait türbeye zarar verildiğine ilişkin görüntülerin yaklaşık 1 ay öncesinde kentte çatışmaların yaşandığı anlara ait olduğu, dini mekanların özenle korunduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin savaş suçlularına yönelik hafta başında artan arama tarama faaliyetlerinde silahlı grupların ateş açması ve pusu kurması sonucu 10 güvenlik gücü mensubunun öldüğünü duyurmuş ve bölgeye takviye güçler gönderildiğini bildirmişti.