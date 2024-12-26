Suriye'de Türkmenler evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle yıllar sonra doğup büyüdüğü Türkmen köyüne dönen Ziyad Akça, "13 sene oldu, köyümüze gelmemiştik. Geldim babamın evine, yıkılmış. Yaptığım ev yıkılmış. Amcamın evi yıkılmış." dedi.

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Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşadığı Lazkiye kent merkezinden Kulcuk köyüne dönen Ziyad Akça, hislerini ve köyde gördüğü yıkım karşısında yaşadığı hayal kırıklığını AA muhabirine anlattı.

Akça, köyünden ayrı kaldığı 13 yıl boyunca yaşadığı özgürlükten mahrum bırakıldığını, haksız ve hukuksuz bir ortamda bulunduğunu paylaşarak, yıllar sonra döndüğü köyünün yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Yıllarca sakladığı evinin anahtarını kullanamadı

Köydeki evlerin damsız kaldığını, yıkıldığını, evlerin içindeki eşyaların çalındığını aktaran Akça, döndüğünde evini tanıyamadığını belirtti.

Akça, 13 yıldır yanından ayırmadığı ev anahtarını göstererek, "Bir oda yaptım, onu başıma yıktılar. Allah başlarına yıka. Katil oğlu katil. Ne ettik sana biz?" diye sordu.

Kaldığı mahallede rejim güçlerinin silah zoruyla insanları evlere doldurup azarladığını belirterek, "İnsanoğlu yapmaz bunu. Sen onların yanında insan değilsin, bir kölesin. Ses çıkaramıyorsun. Türkmen'iz biz. Hak hukuk yok bize karşı." ifadelerini kullandı.

Akça, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana bölgede yaşadıklarını, atalarının kendisini o topraklarda yetiştirdiğini anlatarak, eskiden köydeki camide toplanıp bayramlaştıklarını, şimdi o caminin de büyük hasar gördüğünü söyledi.

Bölgedeki tüm Türkmen köylerinin harap edildiğini belirten Akça, kalp krizi geçirmesine ve diyabet gibi çeşitli hastalıklardan muzdarip olmasına rağmen köyüne dönüp hayatını tekrar kuracağını dile getirdi ve "Allah'tan umut kesilmez. Bir el uzanırsa bize, bir dernekten, bir hayır sahibinden, bir devletten, Türk devletinden." diye konuştu.

Evini harap edenlerin cezasını çekmesini istiyor

Akça, bundan böyle kızına "özgür" anlamına gelen isimle sesleneceğini kaydederek, yuvasını kızına büyük bir hevesle gösterdiğini de anlattı.

Doğduğu, büyüdüğü sokaklarda oğlu için düğün yapıp halay çekme hayalini paylaşan Akça, evini harap edenlerin cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Akça, 13 yıldır ziyaret edemediği babasının mezarını ziyaret edeceğini ifade etti.

Mesleği berberlik olan Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, bir gün kendisini tıraş etmek istediğini de kaydetti.