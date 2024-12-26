Muğla'da 13 ay önceki cinayeti "çitteki kan" aydınlattı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 13 ay önce bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, olay yerindeki çitte tespit edilen kanı sayesinde yakalanarak tutuklandı.

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Halil Çevik'in (53) bir barakanın bahçesinde öldürülmüş olarak bulunması olayının aydınlatılması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında ekipler, olay yerindeki çitte bulunan kanla mukayese edilmek üzere cinayetle ilgisi bulunabilecek kişilerin kan örneklerini aldı.

Kan örneği olay yerindeki kanla uyuşan M.Y.D. (16) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay tarihinden 2 gün önce Halil Çevik'in ikametinin bulunduğu bölgeye hayvanı kaçtığı için gittiğini, Çevik'in kendisine tüfek doğrultarak tehdit ettiğini söylediği öğrenildi.

Ruhsatsız av tüfeğiyle olay yerine giderek Çevik'i başından vurduğunu, ellerini ve ayaklarını bağlayarak sürüklemeye çalıştığını itiraf eden şüphelinin, daha sonra korkup kaçtığını ifade ettiği belirtildi.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusunda ise maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle Halil Çevik'i öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Zanlı M.Y.D, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.