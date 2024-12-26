Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlandı.

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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile çocuklardan birinin babası K.A. getirildi. Diğer sanıkların duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağı öğrenildi.

Duruşma, anne B.Y. (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkında ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların birleştirilmesiyle başladı.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun bazı üyeleri de gözlemci olarak duruşmaya katılmak için salona girdi.

Çok sayıda siyasi, baro üyesi ve sivil toplum örgütü temsilcisi de adliye önüne geldi.

"En ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, duruşma öncesi gazetecilere, Sıla bebek için, adalet aramak için Tekirdağ'a geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin Sıla bebek ve Narin cinayetini konuştuğunu belirten Gökçen, "Bu iki cinayet üzerine TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu araştırma komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hepimiz, bütün milletvekilleri olarak da bu davaları yakından takip etmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi. Ne yazık ki öyle bir döneme geldik ki, öyle bir dönemi yaşıyoruz ki artık çocukları koruyamıyoruz." diye konuştu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül de Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması ve bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için burada olduklarını söyledi.

Sıla bebeğin adım adım ölüme sürüklendiği dehşet verici olay karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade eden Görgül, "Davaya müdahil olma talebinde bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yaşam hakkını savunmak, adalet ve vicdan adına hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

İstenen cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.