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Yumaklı'dan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek

Yumaklı'dan üreticilere müjde! 135 milyar lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; 2024 yılında Bakanlığın hayata geçirdiği çalışmaları ve 2025 yılındaki hedeflerini, gazetecilerle gerçekleşen buluşmada detaylı bir şekilde anlattı. 2024 yılının Türk tarımı için bir milat olduğunu belirten Yumaklı; '2025 yılında üreticilerimize desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz ve 135 milyar lira destekleme ödemesi yapacağız. Öte yandan; Gıda işletmelerinde de karekod uygulamasını zorunlu hale getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte sene içerisinde yaptığı faaliyetleri gazetecilere detaylı bir şekilde anlatan Tarım​ ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025​ yılındaki hedeflerini de sıraladı.

Bakan Yumaklı; 2024​ yılının bir milat olduğunu ve 2025 yılında da yatırımların meyvelerini toplayacaklarını ifade etti. İşte detaylar...

"DENİZDEKİ BALIKTAN GÖKYÜZÜNDEKİ KUŞA KADAR BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA"

Bakanlık olarak, bitkisel üretimden hayvancılığa, güvenilir gıdaya erişimden suya, ormancılıktan doğa korumaya kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana görevlerimizden biri, ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamaktır.

Bu görevi; sürdürülebilir, kaliteli ve verimli üretimle, kendimize yeterliliğimizin de ötesine geçip, yeni ihracat fırsatlarıyla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak gerçekleştiriyoruz. Sadece tarımda ihtiyaç olan suyu değil, içme suyu ve enerji üretiminde gerekli olan suyu sağlamak Bakanlığımızın bir diğer ana görevi. Bir diğer asli görevimiz ise, nefesimiz olan ormanlarımızın güçlendirilmesi, çoğaltılması ve yangınlardan korunmasıdır. Tabiri caizse denizin dibindeki balıktan gökyüzündeki kuşa kadar ve bu ikisinin arasında ne varsa, Bakanlığımız sorumluluk alanına giriyor.

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