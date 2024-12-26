TBMM heyeti Suriye'ye gidiyor

TBMM heyeti, Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ni 30 Aralık’ta ziyaret edecek. İnsan hakları ihlallerini yerinde incelemek amacıyla düzenlenen ziyarette, tüm siyasi partilerden temsilciler yer alacak ve uluslararası farkındalık hedeflenecek.

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 30 Aralık’ta TBMM üyelerinden oluşan bir heyetin Suriye’nin Sednaya Hapishanesi’ni ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaretin, Suriye’deki insan hakları ihlallerini yerinde inceleme amacı taşıdığı belirtildi.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ YERİNDE İNCELENECEK

Alkayış, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun insan hakları ihlallerini yerinde inceleme yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunun Sednaya Hapishanesi’ne yönelik bir ziyaret gerçekleştirmek üzere başvuru yaptığını belirtti. Başvurunun, 12 Aralık’ta TBMM Başkanlığına iletildiğini ifade eden Alkayış, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan Komisyon Başkanı Derya Yanık’a teşekkür etti.

“DELİLLER KAYBOLMADAN HAREKET ETMELİYİZ”

Alkayış, Suriye’nin başkenti Şam’a 30 kilometre uzaklıktaki Sednaya Hapishanesi’nin, Baas rejimi tarafından bir "insanları sindirme ve yok etme merkezi" olarak kullanıldığını vurguladı. “Süreç ilerliyor ve deliller kayboluyor. Bizim bu delilleri görüp ayıklamamız ve arşivlememiz gerekiyor ki insan haklarını koruyabilelim” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK ONURUNU KORUMAK İÇİN BİR SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ”

Alkayış, bu hapishanede kaç kişinin, hangi gerekçelerle tutulduğunun ve nasıl bir muameleye maruz kaldığının kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye olarak burada insan haklarının nasıl çiğnendiğini dünyaya en net şekilde göstermek istiyoruz. Her inançtan, her mezhepten olan, onuru çiğnenmiş insanların hakkını almak için bir sürecin başlamasına vesile olacağız.”

BÜTÜN SİYASİ PARTİLER HEYETTE TEMSİL EDİLECEK

Ziyaretin detayları hakkında bilgi veren Alkayış, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın organizasyon sürecine katkı sağladığını belirtti. Heyette tüm siyasi partilerden temsilcilerin yer alacağını ifade eden Alkayış, “Bu konuya büyük bir hassasiyet var. Tüm siyasi parti gruplarının temsilci vereceğinden eminim. Heyette yaklaşık 20 milletvekili olacağını tahmin ediyorum” dedi.