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Yapı müteahhitleri ile ilgili yönetmelik güncellendi! Müteahhit yeterlik kriterleri sıkılaştırıldı

Yapı müteahhitleri ile ilgili yönetmelik güncellendi! Müteahhit yeterlik kriterleri sıkılaştırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” güncellendi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan güncellemeye göre müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (mali bilanço yeterliliği) yüzde 50 oranında artırılacak. Bu sayede müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak. Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek. Böylece iş alabilme kriterlerinde ‘tecrübeye göre iş’ anlayışının benimsenmesi sağlanacak. Yine bu düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı müteahhitliği hizmetlerinde kalitenin artırılması ve güvenli yapılaşmaya katkı sağlanması amacıyla 2012 yılında “Yetki Belgesi Numarası” uygulamasını başlattı. Özellikle yap-sat sektöründeki yapı müteahhitlerinden teknik ve finansal kapasitesi yeterli olmayan ve ayıplı iş yapan, mesleğin itibarını zedeleyen ve bu işi layıkıyla yapanlara karşı haksız rekabete sebep olan firmaların sektörden ayıklanmasına olanak sağlayacak yasal zemin hazırlanarak 2019 yılında “Yetki Belgesi Sistemi” hayata geçirildi.

Yeterlik standartları yükseltildi

Çağın gerekleri ve denetim çalışmaları doğrultusunda Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü müteahhitlik yeterlik kıstaslarında düzenlemeler yaptı. Özel sektörde iş yapabilecek müteahhitlerin yerine getirmesi gereken kriterler güncellendi. Hazırlanan ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni müteahhitlere ‘tecrübeye göre iş’ kriteri

Değişiklik ile sektörde rekabet gücü yüksek firmaların gelişmesine katkı sağlanacak. Müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları (kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü) ile ilgili oranlar yüzde 50 artırılacak. Bu sayede müteahhitlerin bilançolarına göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak. Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde de yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek. Daha önce daha büyük metrekarelik işleri alabilen müteahhitler artık daha küçük oranda projeleri alarak mesleki tecrübesini artırabilecek. Böylece iş alabilme kriterlerinde ‘tecrübeye göre iş’ anlayışının yaygınlaşması sağlanacak.

Yeşil sertifikalı bina yapana yüzde 5 ek puan

Bakanlık, 2022 yılında “Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği”ni yayımlamıştı. Yine bu düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası bulunan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek. Bina sektöründe çevresel etkileri azaltılmış sürdürülebilir projelerin artırılması sağlanacak.

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