MediaMarkt'tan tüm mağazalarda görme engellilere kolaylık

MediaMarkt, Türkiye çapında tüm fiziksel mağazalarını görme engelliler için erişilebilir hale getirdiğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BlindLook işbirliğiyle bugüne dek mobil uygulamasında, çevrim içi mağazasında ve seçili fiziksel mağazalarında görme engelli tüketiciler için yapay zeka tabanlı sesli simülasyon desteği veren MediaMarkt, bu deneyimi artık Türkiye genelindeki tüm mağazalarında sunmaya başladı.

Uygulama kapsamında MediaMarkt'ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürülüyor.

MediaMarkt mağazalarını ziyaret eden görme engelli tüketiciler, bu sesli yönergeleri takip ederek mağazalarda diledikleri reyonlara kolayca ulaşabiliyor.

Uygulamadan bugüne dek 47 bin görme engelli tüketici faydalandı. İlk etapta pilot olarak İstanbul'da belirli mağazalarda devreye alınan uygulama artık MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 101 mağazasında hizmete sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama & Kurumsal İletişim & e-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, şirket olarak tüm dünyada kullanıcıları en yeni teknolojilerle buluştururken aynı zamanda en konforlu alışveriş deneyimini sunma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Ünvan, "Alışveriş deneyiminde erişilebilirliğin ve kapsayıcılığın son derece önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon görme engelli bireyin de herkes gibi daha erişilebilir bir alışveriş deneyimi yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonla daha önce pilot olarak hizmete sunduğumuz projemizi artık tüm satış kanallarımızda uygulamaya geçirdik. BlindLook güç birliğiyle görme engelli tüketicilerimizin alışveriş deneyimlerini iyileştirmekten dolayı mutluyuz. Daha erişilebilir alışveriş deneyiminin sektörümüzde de yaygınlaşmasına öncülük etmeyi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.