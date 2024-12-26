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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone satışları tamamen yasaklanabilir! İşte nedeni

iPhone satışları tamamen yasaklanabilir! İşte nedeni

Güney Koreli LS Cable & Systems, Apple'ın iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerinde kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili patentini ihlal ettiğini iddia ederek ABD'de dava açtı. Dava Apple'ın aleyhine sonuçlanırsa iPhone, AirPods ve Apple Watch satışları yasaklanabilir.

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Güney Koreli kablo firması LS Cable & Systems, Apple​'a kablosuz şarjla ilgili patent ihlali iddiasıyla dava açtı. Şirket, bu ay Kuzey Kaliforniya ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada, iPhone​ üreticisinin kablosuz şarjla ilgili bir patentini ihlal ettiğini ileri sürdü.

"APPLE ÜRÜNLERİ, PATENTİMİZİ İHLAL EDİYOR"

US8013568 numaralı patent, "Temassız şarj edilebilir batarya ve şarj cihazı, batarya şarj seti ve bunun şarj kontrol yöntemi" olarak adlandırılıyor. İlk olarak 2011 yılında tescil edilen bu patentin hakları yıllar içinde genişletildi. LS Cable & Systems, ABD'de Apple'a karşı ilk kez böyle bir dava açmış oldu. Güney Koreli şirket iPhone'ların, Apple Watch'ların ve AirPods'un patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.

İHLAL, AİRPOWER ÜRÜNÜNDE BAŞLADI 

Kablo firması, Apple'ın 2017 yılında AirPower adını verdiği kablosuz şarj pedini tanıttığında patentlerini ihlal etmeye başladığını iddia etti. Ancak Apple, aşırı ısınma sorunları nedeniyle bu ürünü piyasaya sürmedi. AirPower, iPhone, Apple Watch ve AirPod ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştı.

Apple, patent ihlaline ilişkin henüz bir açıklama yapmasa da LS Cable & System, 2019'dan beri Apple'ı patent ihlali konusunda uyardığını ve ABD'li şirketin bu uyarıları kulak arkası ettiğini öne sürdü.

Eğer mahkeme, Apple'ın aleyhine bir karar verirse iPhone, AirPods ve Apple Watch satışları yasaklanabilir. Daha önce sağlık firması Masimo, Apple Watch'larda kullanılan ve kandaki oksijeni ölçen sensöre ilişkin patent ihlali iddiası nedeniyle şirkete dava açmıştı ve bunun sonucunda akıllı saatlerin satışı ABD'de yasaklanmıştı. 

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