Rusya'dan Türkiye'ye Suriye konusunda destek! "Endişeleri anlayışla karşılıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek "Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." dedi.

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Lavrov, başkent Moskova'da Rus ve yabancı gazetecilerin çevrim içi sorularını yanıtladı. Suriye'deki duruma değinen Lavrov, bu ülkede Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Rus diplomatlarının geri çağrılmadığını, Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin eskiden olduğu gibi faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Lavrov, "Diplomatik temsilciliğimiz üzerinden Suriye’nin yeni yönetim temsilcileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli şekilde çalışmasını sürdürmesi ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili diğer konuları ve bölgesel gündemdeki konular ilişkin diyaloğa hazırız ve bundan yanayız." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Şara, ülkelerimizin ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız." dedi.

Lavrov, Batı'nın Şara'ya ve yanındakilere baskı kurduğunu belirten Lavrov, "Amerikalılar ve Avrupalılar (Suriye'de) aktif hale geldi. Herkes, Suriye'de tüm siyasi ve etnik gruplar arasında birliğin sağlanmasına yönelik değil, etki oluşturma ve toprak ele geçirme yönünde çalışmak istiyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin güvenlik çıkarları sağlanmalı"

Bakan Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını dile getirerek "Türk yönetimi ve Türk halkının Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşılıyoruz. Sınırda defalarca düzensizlik yaratan terör örgütleriyle ilgili olaylar gerçekleşti. Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu bölgede petrol yatakları ve verimli topraklar bulunuyor. Tüm bu kaynaklar ihraç ediliyor. Bu kaynaklardan elde edilen paralar, ayrılıkçı grupların desteklenmesi için harcanıyor. Amerikalılar, bu grupları Suriye'nin doğusunda oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm bunların dikkate alınması, Suriye'nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sergey Lavrov, İsrail'in Suriye'deki eylemlerine ilişkin ise İsrail’in ortak girişimlerdeki sorumluluğunu anlaması, kendi güvenliğini başka ülkelerin güvenliği pahasına sağlamaya çalışmamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı'nın işleyişiyle ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, ay başında Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu kapsamında Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

Lavrov, "Suriye'deki duruma dair halen görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye, İran ve Rusya, Astana Formatı'nın mevcut aşamada da verimli rol oynayabileceği yönünde pozisyon sergiliyor." dedi.

"Ukrayna ile ateşkes çıkmaz bir yol"

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması ihtimalini değerlendiren Lavrov, ateşkesin, Ukrayna'nın silahla donatılması, ordusunun düzene sokulması, ek seferberliğin gerçekleştirmesi amacıyla zaman kazanmak için talep edildiğini söyledi.

Lavrov, "Ateşkes çıkmaz bir yol. Rusya'nın ve komşu ülkelerinin meşru güvenlik çıkarlarının sağlanmasına yönelik tüm şartların yer alacağı nihai yasal anlaşmalara ihtiyacımız var. Bu anlaşmaların uluslararası hukuk bağlamında ihlal edilmesinin mümkün olmaması gerekiyor. Bu anlaşmaların, Ukrayna krizinin orta çıkmasının sebeplerini kapsaması gerekiyor." diye konuştu.

Krizin nedenlerinden birinin NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlememesi konusunda yükümlülüklerin ihlali olduğunu kaydeden Lavrov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin, bu nedenlere odaklanacağı umudunu paylaştı.

Bakan Lavrov, bu bağlamda ABD ile Ukrayna konusunda istişarelere hazır olduklarını, müzakerelerin esas odaklı olması gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın Rusya ile diyalog kurma yönünde sinyaller verdiğine işaret eden Lavrov, ABD'nin Rusya ile diyalogdan vazgeçtiğini, bu nedenle de ilk olarak adım atması gerektiğini belirtti.

Bakan Lavrov, Fransa'nın gizli kanallar üzerinden Rusya'ya, Ukrayna konusunda diyalog kurmak için başvurduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine değinen Lavrov, "Kiev'in bu eylemleri, Fransa dahil Batı tarafından destekleniyor. Eğer Kiev buna devam ederse, buna karşılık vereceğiz. Ukrayna topraklarındaki imha edilecek hedefleri, yalnızca Rusya'ya yönelik tehditlere dayanarak seçiyoruz. Bunlar askeri tesisler olabilir, savunma sanayi işletmeleri olabilir, Kiev'de karar alma merkezleri olabilir." ifadelerini kullandı.